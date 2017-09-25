Кемеровчанке грозит до 20 лет за сбыт спайса под видом мужской косметики

КЕМЕРОВО, 25 сен — РИА Новости. Двадцатилетняя студентка одного из вузов Кемерово предстанет перед судом по обвинению в торговле синтетическим наркотиком, за что ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в понедельник в областном главке МВД.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков кузбасского ГУМВД задержали злоумышленницу и при досмотре изъяли у нее несколько свертков со спайсом. Исследование показало, что общая масса найденного наркотика составила около 12 граммов. Это является крупным размером, уточнили в ведомстве.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, изобличающая противоправную деятельность подозреваемой. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Кемерово. Согласно санкциям инкриминируемой статьи, максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы", — отметили в ГУМВД.