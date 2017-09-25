В Саратове изъяли два с половиной миллиона подозрительных алкогольных марок

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Сотрудники Росалкогольрегулирования и ФСБ обнаружили около 2,5 миллиона спецмарок для алкоголя с признаками подделки во время контрольных мероприятий 24 и 25 сентября в Саратове, говорится в сообщении Росалкогольрегулирования.

"В ходе проверки помещений на ул. Маркина, а также гаражного комплекса ГСК №31 установлены факты незаконного оборота спиртосодержащей жидкости, а также хранения федеральных специальных марок (ФСМ) с признаками подделки", — говорится в сообщении.

"Обнаружено около 1,3 миллиона ФСМ с признаками подделки и более 1,2 миллиона марок образца 2004 года, а также материалы для изготовления поддельных ФСМ. Кроме того, обнаружено 95 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и металлические емкости для ее хранения. По предварительным данным ФСМ и сырье для производства алкогольной продукции принадлежали ООО "Первый Волжский ВВК", — также говорится в сообщении.

Сотрудники ведомств арестовали марки и алкогольную продукцию, а также отобрали образцы для экспертизы. Межрегиональные управление Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу проводит административное расследование.