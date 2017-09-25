В Астрахани шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Шесть человек пострадали при столкновении легковушки, за рулем которой находился иностранец, с микроавтобусом в Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области.

Авария произошла в воскресенье вечером на площади Шаумяна. "Водитель автомобиля Ford Focus при развороте не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся со встречного направления микроавтобусом. От удара произошел наезд автомобиля Ford Transit на бетонную опору линии электропередачи", — говорится в сообщении.

В результате пострадали шесть пассажиров маршрутного такси №1с в возрасте от 17 до 42 лет. Они получили закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы. Пятерых доставили в медицинские учреждения.

По данным полиции, за рулем легковой машины находился гражданин Марокко 1996 года рождения. По факту ДТП проводится административное расследование.

Кроме того, как выяснили полицейские, у 31-летнего водителя маршрутного транспортного средства есть одиннадцать неоплаченных штрафов, по двум из которых истек установленный срок уплаты. За уклонение от исполнения административного наказания законом предусмотрено до 15 суток ареста.