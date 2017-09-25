Таксиста, умывшего зеленкой подростков, ждет административное наказание

ХАБАРОВСК, 25 сен — РИА Новости. Хабаровского таксиста, умывшего зеленкой не оплативших проезд подростков, а также их родителей привлекут к административной ответственности, сообщило краевое УМВД РФ в понедельник.

Ранее в интернете появилось видео, на котором таксист заставляет девушку умываться зеленкой. Вторая девушка с уже зеленым лицом закрывается воротом кофты. Ролик получил широкий общественный резонанс. Полиция начала проверку. Диспетчерская служба такси уволила этого водителя.

"По результатам проверки водителя привлекут к административной ответственности по статье 19.1 КоАП РФ "Самоуправство". Кроме того, составлены протоколы об административном правонарушении в отношении родителей девочек по статье 5.35 "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки полицейские опросили таксиста, 18-летнего жителя Вяземского, а также в присутствии родителей — двух девушек 17 и 15 лет.

Как сообщает УМВД, установлено, что 26 августа 2017 года таксист получил заказ на перевозку пассажиров из пригорода Хабаровска в город Вяземский (в двух часах езды от Хабаровска). Стоимость поездки — 2,15 тысячи рублей. В салон сели две девушки и молодой человек. Они пояснили, что наличных денег при них нет, но в Вяземском они снимут деньги с банковской карты. По прибытии на место денег на карте не оказалось. Водитель повез их обратно в Хабаровск. По пути он сообщил пассажирам, что придумал им наказание — умыть зеленкой. В микрорайоне Красная речка в Хабаровске таксист купил зеленку, пассажиры ей умылись, мужчина уехал, а клиенты добирались домой самостоятельно.

Управление также отмечает, что к ответственности могут привлечь и тех, кто разместил видео в интернете. "Материал по факту размещения в социальных сетях видеоролика, в котором могут содержаться признаки нарушения права на частную жизнь, направлен в следственное управление СК РФ по Хабаровскому края для принятия решения", — говорится в сообщении.