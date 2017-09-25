В Чечне упавший в пропасть мужчина выжил, зацепившись за ветку

ГРОЗНЫЙ, 25 сен – РИА Новости. Специалисты МЧС спасли мужчину в горах Чечни, упавшего в 300-метровую пропасть: прокатившись по склону 150 метров, он остался в живых, зацепившись за ветку дерева, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления ведомства.

Трое жителей высокогорного селения Шаро-Аргун собирали лесные орехи, когда один из них близко подошел к обрыву, поскользнулся и сорвался вниз.

"Он прокатился по склону около 150 метров и смог зацепиться за дерево. Дальше – еще 150 метров крутого склона, сменяющегося обрывами и гравийной дорогой. Спасатели и пожарные спустились по склону к пострадавшему с помощью альпинистского снаряжения. Оценив состояние пострадавшего, они решили спустить его вниз по склону к автодороге, на специальных носилках", — говорится в сообщении.

Мужчина госпитализирован. В спасательной операции участвовали до 30 человек.

В чеченских горах не редки случаи, когда неопытные туристы или местные жители, по неосторожности, срываются в пропасть. В связи с этим на горных дорогах выставлены мобильные посты спасателей.

Так, летом прошлого года в Шатойском районе турист сорвался в 70-метровый обрыв, когда делал селфи на его краю. Его удалось спасти, поскольку не долетел до дна, зацепившись на 30-метровой глубине за большой камень.

В мае прошлого года в этом же районе у села Нихалой с обрыва в горную реку упал 54-летний вице-президент Федерации спортивной борьбы России Адлан Вараев. Горная река унесла тело погибшего, спасатели искали его полтора месяца и нашли в 25 километрах от предполагаемого места падения.