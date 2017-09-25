В Татарстане молодой человек утонул в бассейне

КАЗАНЬ, 25 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Следователи в Татарстане проводят проверку по факту гибели в бассейне "Альбатрос" в Набережных Челнах 17-летнего юноши, сообщает региональное управление СК.
По предварительным данным следствия, молодой человек, находившийся в бассейне, не вынырнул на поверхность, это заметил инструктор, и молодого человека извлекли из воды.
"При этом у него наблюдались признаки внутреннего кровотечения. Реанимационные мероприятия, которые проводила сначала медсестра, а затем работники скорой помощи оказались безуспешны, и молодой человек умер", — отмечает ведомство.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Тело направлено на экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.