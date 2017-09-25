МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова призвала прекратить искать новые подробности о погибшем в ДТП в Балашихе мальчике и его семье, передает пресс-служба уполномоченного.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница Ольга Алисова за рулем автомобиля насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".

По факту ЧП возбуждено два уголовных дела: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет). Изначально Алисова была отпущена под подписку о невыезде, но после предания делу огласки ее заключили под стражу: следователь установил, что она не проживала по установленному адресу.

Ранее " Газета.ру " опубликовала психолого-педагогическую характеристику на ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе. Издание сообщает, что по оценке независимого медицинского эксперта, все, что написано в характеристике, попадает под описание расстройства аутического спектра.

"Имел ли малыш какие-либо особенности здоровья или нет, сейчас не имеет никакого значения! Все попытки увести следствие в сторону, найти новые факты из его жизни – бессмысленны. Оставьте семью в покое и прекратите чернить репутацию родителей и ребенка! Женщина, совершившая наезд, должна понести наказание! Мы направим запрос в СК РФ с просьбой уведомить о ходе расследования по делу о халатности при проведении экспертизы. Оно должно быть завершено", — отметила Мишонова.