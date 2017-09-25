Под Тверью двое мужчин обстреляли окна жилого дома

ВОРОНЕЖ, 25 сен — РИА Новости. Двое подозреваемых в покушении на убийство семьи из четырех человек в Тверской области, по дому которой было сделано 60 выстрелов, задержаны и взяты под стражу, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ региона.

Информация о том, что неизвестный стрелял по окнам жилого дома, расположенного в поселке Максатиха Тверской области, поступила в правоохранительные органы 20 сентября. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц, а также малолетнего".

"По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин 1955 и 1968 годов рождения. В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 20 сентября один из подозреваемых вместе с соучастником, пройдя через незапертую дверь на огороженную территорию дома, начал стрелять по окнам комнат из нарезного оружия. В доме, по данным СК, находилась семья из четырех человек, в том числе малолетний ребенок.

Как отмечает следствие, подозреваемый "с целью убийства, из корыстных побуждений… произвел не менее 60 выстрелов", однако никто из находившихся в доме не пострадал.

"Произведены осмотр места происшествия, обыски, допрошены потерпевшие и свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, баллистические, трассологическая", — сообщает управление СК РФ региона. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причастные к преступлению лица.