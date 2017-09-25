СК выясняет обстоятельства хлопка газа в Рыбинске, где пострадал человек

ВОРОНЕЖ, 25 сен — РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту хлопка бытового газа в одной из квартир города Рыбинска Ярославской области, в результате которого пострадал один человек, сообщило в понедельник региональное управление СК РФ.

Хлопок бытового газа произошел накануне днем в квартире одного из многоквартирных домов по улице Моторостроителей.

"В результате произошедшего хозяин квартиры, 1984 года рождения, доставлен в больницу с ожогами 40% поверхности тела. По данному факту… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Кристина Гузовская, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

"Предварительно установлено, что хлопок газа возник в результате нарушений, допущенных хозяином квартиры при эксплуатации газового оборудования", — сообщает следствие, которое выясняет все обстоятельства произошедшего.