В Забайкалье возбудили дело после гибели двух рабочих при обрушении моста

КРАСНОЯРСК, 25 сен — РИА Новости. Нарушение правил безопасности во время ремонтных работ могло стать причиной обрушения части железнодорожного моста в Забайкалье, в результате чего два человека погибли и трое получили разные травмы, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник Восточно-Сибирское управление СК на транспорте.
"При проведении ремонтных работ произошло разрушение фермы железнодорожного моста и опрокидывание фронтального погрузчика. В результате данного происшествия смертельные травмы получили мастер и монтер пути Могочинской дистанции пути ОАО "РЖД". Еще трое монтеров пути с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в близлежащее медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
По факту гибели рабочих следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
В пресс-службе ЗабЖД сообщили, что движение поездов по станции осуществляется в штатном режиме.
Причина происшествия устанавливается.