В Забайкалье возбудили дело после гибели двух рабочих при обрушении моста

КРАСНОЯРСК, 25 сен — РИА Новости. Нарушение правил безопасности во время ремонтных работ могло стать причиной обрушения части железнодорожного моста в Забайкалье, в результате чего два человека погибли и трое получили разные травмы, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник Восточно-Сибирское управление СК на транспорте.

По данным следствия, инцидент произошел в воскресенье вечером по местному времени в Могочинском районе на станции Ксеньевская Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

"При проведении ремонтных работ произошло разрушение фермы железнодорожного моста и опрокидывание фронтального погрузчика. В результате данного происшествия смертельные травмы получили мастер и монтер пути Могочинской дистанции пути ОАО "РЖД". Еще трое монтеров пути с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в близлежащее медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

По факту гибели рабочих следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

В пресс-службе ЗабЖД сообщили, что движение поездов по станции осуществляется в штатном режиме.

Причина происшествия устанавливается.