В Петербурге задержали троих подозреваемых в краже сейфа с драгоценностями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в краже сейфа с драгоценностями на сумму около 1 миллиона рублей в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее СМИ сообщили о краже сейфа с драгоценностями из особняка, принадлежащего полпредству на Петровской набережной. Злоумышленники залезли в окно кабинета, не оснащенного сигнализацией, где стоял сейф. По данным СМИ, в сейфе хранились личные драгоценности федерального инспектора по Псковской области.

"Задержаны трое подозреваемых в совершении кражи сейфа с ювелирными изделиями из административного здания в Петроградском районе на сумму около 1 миллиона рублей", — сказал собеседник агентства, не уточнив адрес здания.

По его словам, полицейские при помощи камер наблюдения установили автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, после чего те были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража), максимальная санкция – 10 лет лишения свободы.