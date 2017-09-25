Суд отказался освободить обвиняемого в избиении блогера в Парке Горького

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест сына актера сериала "Интерны" Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти блогера в Парке Горького, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения", — огласила решение судья Лариса Полякова. Таким образом, она отклонила апелляционную жалобу его адвоката, который просил перевести обвиняемого под домашний арест.

Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", и грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам следователя, фигурант дела после совершения преступления уехал из страны в Таиланд, в связи с чем его объявляли в розыск и заочно предъявили обвинение. Впоследствии, по словам следователя, Макаров вернулся и сам явился в правоохранительные органы вместе с адвокатом.

Адвокат в своей жалобе ссылался на положительные характеристики обвиняемого из школы и института. Там сказано, что Макаров "сдержан, адекватно относится к критике и умеет справляться с эмоциями". Администратор школы также отметил, что молодой человек еще в школе начал сниматься в сериалах, пропускал из-за этого занятия, но в целом на его успеваемости это сильно не сказалось.

"Я признаю, что ударил человека, но не думал, что будет такой исход событий", — обратился к судье Макаров.

По неофициальным данным, подозреваемый — сын актёра популярного телесериала "Интерны".

Инцидент произошел ночью 13 августа в районе Пушкинской набережной. По информации пресс-службы Парка Горького, в ходе конфликта с неизвестными Станислав Думкин был избит и через неделю скончался в больнице, не приходя в сознание.