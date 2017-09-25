Суд отказался освободить обвиняемого в избиении блогера в Парке Горького

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест сына актера сериала "Интерны" Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти блогера в Парке Горького, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", и грозит до 15 лет лишения свободы.
По словам следователя, фигурант дела после совершения преступления уехал из страны в Таиланд, в связи с чем его объявляли в розыск и заочно предъявили обвинение. Впоследствии, по словам следователя, Макаров вернулся и сам явился в правоохранительные органы вместе с адвокатом.
Адвокат в своей жалобе ссылался на положительные характеристики обвиняемого из школы и института. Там сказано, что Макаров "сдержан, адекватно относится к критике и умеет справляться с эмоциями". Администратор школы также отметил, что молодой человек еще в школе начал сниматься в сериалах, пропускал из-за этого занятия, но в целом на его успеваемости это сильно не сказалось.
"Я признаю, что ударил человека, но не думал, что будет такой исход событий", — обратился к судье Макаров.
По неофициальным данным, подозреваемый — сын актёра популярного телесериала "Интерны".
Инцидент произошел ночью 13 августа в районе Пушкинской набережной. По информации пресс-службы Парка Горького, в ходе конфликта с неизвестными Станислав Думкин был избит и через неделю скончался в больнице, не приходя в сознание.