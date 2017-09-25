В ДТП под Челябинском погибли три человека

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен — РИА Новости. Три человека погибли в понедельник при столкновении двух легковых машин на трассе в Чебаркульском районе Челябинской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
На трассе М5 около 9-ти утра столкнулись ВАЗ 2110 и Лада Калина— МК-Челябинск (@chel_mkural) 25 сентября 2017 г.
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Еще один человек — пассажирка "Десятки" — была доставлена в лечебное учреждение с травмами, уточняется в сообщении.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, добавляет пресс-служба.