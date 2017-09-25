В ДТП под Челябинском погибли три человека

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен — РИА Новости. Три человека погибли в понедельник при столкновении двух легковых машин на трассе в Чебаркульском районе Челябинской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

"ДТП произошло в понедельник в 08.20 (06.20 мск) в Чебаркульском районе вблизи поселка Травники. По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Калина" для совершения обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. В результате погибли водителя обеих машин, а также пассажирка "Лада-Калины", — говорится в сообщении.

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Еще один человек — пассажирка "Десятки" — была доставлена в лечебное учреждение с травмами, уточняется в сообщении.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, добавляет пресс-служба.