СК выясняет причины смерти туриста в районе перевала Дятлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Тело туриста, скончавшегося в районе перевала Дятлова, доставили на "большую землю", причина его смерти выясняется, сообщило в понедельник СУСК РФ по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, 18 сентября в правоохранительные органы региона поступила информация о смерти туриста в районе перевала Дятлова. На место выдвинулись сотрудники МЧС и СК РФ.

"Двадцать второго сентября спасатели добрались до места нахождения умершего гражданина и осуществили его доставку в город Ивдель. Следователем СК произведен осмотр тела умершего гражданина, а также вещей, находившихся при нем. В ходе осмотра признаков насильственной смерти на теле мужчины не установлено, обстоятельств, указывающих на криминальный характер его смерти, также не выявлено. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза", — уточняет ведомство.

По данным управления, мужчина — житель Кемерово 1959 года рождения, в поход отправился в составе группы из семи человек (пятеро мужчин и двое женщин) из разных регионов – Кузбасса, Тюменской, Свердловской областей, Башкирии и Татарстана.

"Данная группа, согласно данным доследственной проверки, направилась в поход с территории города Ивделя, не уведомив об этом спасательные службы. В ходе похода туристу из Кемерово внезапно стало плохо и через некоторое время он скончался. Сообщив о смерти участника похода в Единую дежурно-диспетчерскую службу, остальные туристы в дальнейшем вернулись в Ивдель, откуда разъехались по местам своего жительства", — отмечает СУСК. По информации управления, все участники данного похода уже опрошены следователем.

Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили, выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.