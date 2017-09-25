СК выясняет причины смерти туриста в районе перевала Дятлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Тело туриста, скончавшегося в районе перевала Дятлова, доставили на "большую землю", причина его смерти выясняется, сообщило в понедельник СУСК РФ по Свердловской области.
"Двадцать второго сентября спасатели добрались до места нахождения умершего гражданина и осуществили его доставку в город Ивдель. Следователем СК произведен осмотр тела умершего гражданина, а также вещей, находившихся при нем. В ходе осмотра признаков насильственной смерти на теле мужчины не установлено, обстоятельств, указывающих на криминальный характер его смерти, также не выявлено. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза", — уточняет ведомство.
По данным управления, мужчина — житель Кемерово 1959 года рождения, в поход отправился в составе группы из семи человек (пятеро мужчин и двое женщин) из разных регионов – Кузбасса, Тюменской, Свердловской областей, Башкирии и Татарстана.
Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили, выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.