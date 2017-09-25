На Ямале возбудили дело после падения футбольных ворот на ребенка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа после того, как футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
"В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели происшествия. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают ответственных за безопасность на спортивной площадке, добавили в ведомстве.