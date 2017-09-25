На Ямале возбудили дело после падения футбольных ворот на ребенка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа после того, как футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент, по данным ведомства, произошел в середине августа в селе Горки. Во время игры на спортивной площадке на несовершеннолетнего рухнули ворота, и ребенок получил травму головы. Проверка случившегося заняла у следователей около месяца, после чего сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

"В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели происшествия. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают ответственных за безопасность на спортивной площадке, добавили в ведомстве.