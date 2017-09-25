В воскресенье более 50 тысяч человек эвакуировали из-за "минирований"

Сотрудник полиции у гостиницы Космос в Москве после сообщения о минировании. Архивное фото

Сотрудник полиции у гостиницы Космос в Москве после сообщения о минировании. Архивное фото

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. По уточненным данным, свыше 50 тысяч человек были эвакуированы в воскресенье в 11 городах России, включая Москву, после анонимных звонков о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось об эвакуации более 25 тысяч человек в шести городах РФ после 50 звонков с угрозами о взрывах. Эвакуация в основном затронула крупные торгово-развлекательные центры.

"После 76 анонимных звонков в 11 городах России с 65 объектов с массовым пребыванием людей было выведено более 50 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Москве, в частности, эвакуация проводилась из более 10 гостиниц и торговых центров, среди которых гостиница "Космос", торговые центры "Метрополис" и "Океан".

Всего с 11 сентября, с начала волны телефонного терроризма, в России после 1,17 тысячи анонимных звонков о "минировании" 1190 объектов эвакуировали почти 440 тысяч человек. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

На позапрошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.