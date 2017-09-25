Под Архангельском завели уголовное дело после гибели трех человек в пожаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 cен — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после пожара в деревянном доме на острове в поселке Соловецкий, где погибли три человека, сообщает управление СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
"Для выяснения всех обстоятельств происшествия следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления (предусмотренного статьей) причинение смерти по неосторожности трем лицам. Следствию предстоит установить все детали произошедшего, а также причины возгорания. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертиза. Допрашиваются свидетели по делу", — информирует управление СК.