Под Архангельском завели уголовное дело после гибели трех человек в пожаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 cен — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после пожара в деревянном доме на острове в поселке Соловецкий, где погибли три человека, сообщает управление СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Как ранее сообщало региональное следственное управление, пожар произошел 14 сентября в деревянном доме с печным отоплением на острове Малая Муксолма в поселке Соловецкий. После его тушения были обнаружены тела трех жителей Архангельской области, которые прибыли на остров для заготовки водорослей. Следственные органы организовали доследственную проверку.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления (предусмотренного статьей) причинение смерти по неосторожности трем лицам. Следствию предстоит установить все детали произошедшего, а также причины возгорания. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертиза. Допрашиваются свидетели по делу", — информирует управление СК.