На Алтае вынесли приговор директору лагеря, где мальчика унесло течением

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Директор алтайского детского палаточного лагеря "Академия Робинзонов", где ребенок сорвался с "тарзанки" в реку и пропал, получил два года условно, сообщает региональное управление СК.

Трагедия произошла 23 июня. Мальчик после купания в походной бане стал качаться на "тарзанке", сорвался и упал в реку Катунь, его унесло течением. Тело ребенка обнаружить не удалось.

"Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно", — говорится в сообщении.

Директор "Академии Робинзонов" Анатолий Шульжик признан виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека. Шульжик, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель в Кемеровской области, организовывал отдых для детей — вывозил их, в том числе, в Алтайский край на берег реки Катунь, где дети жили в палаточном городке.

Отмечается, что "возведенная кустарным способом "тарзанка" не соответствовала требованиям безопасности и представляла опасность для жизни и здоровья детей", а Шульжик в свою очередь не убрал ее. Кроме того, после произошедшей в лагере трагедии были выявлены многочисленные грубые нарушения в организации детского отдыха: допуск к работе с детьми сотрудников без педагогического образования, соответствующей квалификации и документального подтверждения состояния здоровья, нехватка сотрудников, отсутствие заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора, нарушения пожарной безопасности.