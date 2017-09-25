Следователи выясняют причины гибели полицейского на Алтае

БАРНАУЛ, 25 сен — РИА Новости. Следственные органы проверяют все версии гибели лейтенанта полиции Сергея Данько, найденного мертвым под Новоалтайском, сообщает в понедельник управление СК по Алтайскому краю.

В минувшие выходные тело 23-летнего полицейского было найдено с огнестрельным ранением головы в лесополосе у садоводства "Трансмашевец-2" в Первомайском районе региона.

"Ранее полицейский разыскивался в связи с невыходом на службу. Ввиду его пропажи СКР возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении. В данный момент никакой переквалификации дела не произошло — расследование проводится в рамках начатого ранее производства. В настоящий момент назначены необходимые судебные экспертизы. Следственным путем проверяются все возможные версии гибели сотрудника полиции, в том числе самоубийство", — отмечают в ведомстве.

Также в СК подтвердили данные о том, что подозреваемых по делу в данный момент не установлено.

Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы задержании двух человек в рамках расследования этого дела.