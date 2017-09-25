После ДТП в Иркутской области в больницу попал лишь один человек из десяти

ИРКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Лишь один из десяти пострадавших в аварии с рейсовым автобусом на трассе "Сибирь" в Иркутской области был помещен в больницу, остальные от госпитализации отказались, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области на федеральной трассе P-255 "Сибирь" автомобиль Nissan Sunni врезался в рейсовый автобус, следовавший из Братска в Иркутск. Авария произошла в 15 километрах от поселка Залари. От удара автобус съехал в кювет и лег на бок. В нем находилось около 50 пассажиров. Водитель иномарки погиб на месте.

"На месте аварии работали четыре бригады медиков. Из десяти пострадавших госпитализирован один. Он находится в больнице города Черемхова. Остальные после оказания медицинской помощи от госпитализации отказались", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения региона.

По данным пресс-службы, все пассажиры получили легкие повреждения. Состояние госпитализированного пациента оценивается как средней степени тяжести.