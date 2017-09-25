После ДТП в Иркутской области в больницу попал лишь один человек из десяти

ИРКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Лишь один из десяти пострадавших в аварии с рейсовым автобусом на трассе "Сибирь" в Иркутской области был помещен в больницу, остальные от госпитализации отказались, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы министерства здравоохранения региона.
"На месте аварии работали четыре бригады медиков. Из десяти пострадавших госпитализирован один. Он находится в больнице города Черемхова. Остальные после оказания медицинской помощи от госпитализации отказались", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения региона.
По данным пресс-службы, все пассажиры получили легкие повреждения. Состояние госпитализированного пациента оценивается как средней степени тяжести.