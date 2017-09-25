В Приморье сняли введенный в августе из-за паводка режим ЧС

Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске. Архивное фото

Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен — РИА Новости. В Приморье снят режим природной чрезвычайной ситуации регионального характера, который был введен в августе из-за паводков, сообщает пресс-служба администрации края.

Мощные ливни в начале августа вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент дорожное сообщение со всеми населенными пунктами восстановлено, в районах продолжается восстановление домов.

"Режим природной чрезвычайной ситуации регионального характера в Приморье снят. Соответствующее постановление подписал губернатор края Владимир Миклушевский", — говорится в сообщении. При этом отмечается, что режим ЧС муниципального уровня сохраняется еще в трех районах края: Уссурийском городском округе, Хасанском и Надеждинском районах.

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, режим ЧС снят в связи со стабилизацией обстановки.

В Уссурийском городском округе, Хасанском и Надеждинском районах продолжаются выплаты денежных компенсацией пострадавшим.