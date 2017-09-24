Почти 440 тысяч человек были эвакуированы за 2 недели из-за "минирования"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Порядка 440 тысяч человек были эвакуированы в России за прошедшие две недели после начала волны звонков о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"В период с 11 по 24 сентября после 1,17 тысячи анонимных звонков с угрозами взрывов в субъектах РФ были эвакуированы более 439 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что всего с начала последней волны телефонного терроризма в России эвакуировали более 350 тысяч человек из тысяч торговых центров, вокзалов, домов, школ и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск. О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.