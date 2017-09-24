В Москве эвакуировали гостиницу "Космос" после анонимного звонка

Сотрудник полиции у гостиницы Космос в Москве после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

Сотрудник полиции у гостиницы Космос в Москве после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Порядка 1000 человек эвакуировали в воскресенье вечером из гостиницы "Космос" на проспекте Мира в Москве после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Идет эвакуация из гостиницы, эвакуирована почти тысяча человек", — сказал собеседник агентства.

Всего после начала волны телефонного терроризма в России эвакуировали более 350 тысяч человек из тысяч торговых центров, вокзалов, домов, школ и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск. О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.