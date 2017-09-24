Два торговых центра в Подмосковье эвакуировали после звонка о "минировании"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Торговые центры "Мега" в подмосковных Химках и "Июнь" в Мытищах проверяют после анонимного звонка, люди эвакуированы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Два торговых центра эвакуированы после анонимного звонка об угрозе взрыва. Это ТЦ "Мега" в Химках и ТЦ "Июнь" в Мытищах", — сказал собеседник агентства.

Число эвакуированных людей источник не уточнил.

Всего с начала последней волны телефонного терроризма в России эвакуировали более 350 тысяч человек из тысяч торговых центров, вокзалов, домов, школ и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По его словам, установлен ряд непосредственных звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск. О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.