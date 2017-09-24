В багажнике попавшей в ДТП в Ленобласти машины нашли труп

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело после того, как в багажнике одного из автомобилей, попавших в субботу в ДТП в Ленинградской области, был обнаружен труп женщины, сообщается на сайте СК РФ в воскресенье.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления… "убийство", — говорится в сообщении.

Вечером в субботу на пересечении Красносельского и Стрельнинского шоссе в поселке Ропша Ломоносовского района произошло ДТП с четырьмя автомобилями. В багажнике автомобиля Hyundai Creta, оказавшемся угнанным, полицейские обнаружили тело женщины с множественными ранами головы и странгуляционной бороздой на шее.

"За рулем этого автомобиля, не имея документов, находился 24-летний выходец одной из среднеазиатских республик. В настоящее время мужчина задержан", — отмечается в сообщении СК.