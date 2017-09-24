В Уфе проверяют сообщения о бесхозных предметах в торговом центре и отеле

УФА, 24 сен — РИА Новости. Уфимские полицейские проверяют два сообщения о бесхозных предметах в крупном торговом центре города "Мега" и гостинице "Хилтон", сообщил РИА Новости официальный представитель пресс-службы МВД по Башкирии.

"Поступило два сообщения о бесхозных предметах, найденных в гостинце "Хилтон" на улице 50 лет Октября города Уфы и в здании торгового центра "Мега" на улице Рубежная. Полицейские выехали на проверку", — пояснил официальный представитель регионального МВД.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что в гостинце была проведена эвакуация, в настоящее время отель работает в штатном режиме, а сообщение о бесхозном предмете в торговом центре поступило в районе 16.00 по местному времени и в настоящее время там идет эвакуация покупателей.