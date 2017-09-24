В ДТП с автобусом на трассе "Сибирь" погиб человек, пятеро пострадали

ИРКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус на федеральной трассе P-255 "Сибирь", водитель легковушки погиб, пять пассажиров пострадали, сообщил РИА Новости представитель пресс-служб ГУ МВД региона.

"Авария произошла в 15 километрах от поселка Залари. Легковая автомашина "Ниссан Санни" сначала врезалась в рейсовый автобус, следовавший из Братска в Иркутск, а затем в автомобиль "Марк-II". Автобус от удара съехал в кювет и лег на бок. В нем находилось около 50 пассажиров", — сообщил собеседник агентства.

По данным пресс-службы, пять пассажиров автобуса получили легкие травмы и ушибы, водитель автомобиля погиб на месте. По предварительной оценке, он не справился с управлением.