В Москве конфликт двух знакомых в ресторане закончился стрельбой

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который ранил из травматического пистолета своего знакомого в ресторане на Малой Сухаревской площади в центре Москвы, сообщили РИА новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Около 2 часов ночи в одном из ресторанов на Малой Сухаревской площади произошел конфликт между двумя посетителями. В результате потасовки один из них несколько раз выстрелил в своего оппонента, предположительно, из травматического оружия", — сказал дежурный офицер.

После этого, как рассказали в МВД, мужчина уехал на автомобиле. Впоследствии автомобиль был задержан.

"Стрелявший оказался его знакомым. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказал дежурный офицер.