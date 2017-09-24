СК выясняет обстоятельства гибели белухи в Приморском океанариуме

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели белухи в океанариуме в Приморском крае, сообщается на сайте регионального ведомства.

В воскресенье представитель океанариума сообщил РИА Новости, что на Базе исследования морских млекопитающих погибла белуха. Животные живут там в открытой воде, огороженной крупноячеистой сеткой. Накануне прошел шторм, и в водоем занесло снасть, в которой запуталась белуха. Дежурный техник пытался ее освободить, но не смог справиться с 600-килограммовым животным. Другие морские млекопитающие не пострадали. Сейчас идут работы по дополнительному укреплению открытого вольерного комплекса в акватории бухты.

"По сообщению в СМИ указанной информации следственное управление СК РФ по Приморскому краю проводит доследственную проверку", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они опрашивают сотрудников океанариума и устанавливают обстоятельства гибели млекопитающего.