В Хабаровске три человека погибли при пожаре в пятиэтажном доме

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Тела трёх человек обнаружены на месте пожара в квартире жилого пятиэтажного дома в Хабаровске, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, площадь пожара в квартире в доме на улице Панфиловцев составила пять квадратных метров. Сообщается, что от огня пострадали диван и расположенные рядом вещи.

"На месте пожара были обнаружены три человека без признаков жизни. В настоящее время причины возгорания и виновный устанавливаются", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и оперативно-следственная группа. Всего в ликвидации возгорания было задействовано 24 человека и 8 единиц техники.