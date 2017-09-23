Дело "Христианского государства": суд арестовал лидера движения Калинина

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Лидер незарегистрированной организации "Христианское государство" Александр Калинин арестован Таганским судом, сообщила в субботу представитель МВД Ирина Волк.

Калинина, которого подозревают в оказании давления на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда", задержали 20 сентября в городе Грязи Липецкой области. Вместе с ним были задержаны еще трое активистов "Христианского государства". При обыске сотрудники правоохранительных органов нашли у них листовки со словами "За Матильду гореть", емкости с горючей смесью и экстремистскую литературу.

Троих активистов, задержанных вместе с Калининым, — его брата Юрия, Александра Баянова и Дениса Монталуца арестовали, а сам лидер "Христианского государства" после опроса был вначале отпущен, но затем вновь задержан по новому уголовному делу.

Арестованные активисты "Христианского государства" признались в поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера "Матильды" Алексея Учителя, студии Учителя в Санкт-Петербурге и попытке поджечь кинотеатр в Ярославле. Они же ранее рассылали в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката фильма. Помимо этого, их подозревают в ложном сообщении о минировании торгового центра во Владивостоке, где проходил предпремьерный показ "Матильды".

В результате действий подозреваемых несколько кинопрокатчиков, в том числе крупнейшая объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино", отказались от проката "Матильды" из-за угроз безопасности.

Из-за давления на кинотеатры было возбуждено уголовное дело по статье "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения". Калинин находится в статусе подозреваемого, уточнила пресс-секретарь Таганского суда Юлия Сухина. Под арестом глава "Христианского государства" останется до 22 ноября.

Фильм Алексея Учителя посвящен балерине Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Депутат Госдумы Наталья Поклонская просила Генпрокуратуру проверить ленту, а затем призывала отозвать у нее прокатное удостоверение. По ее словам, она получила более ста тысяч коллективных обращений от противников фильма, недовольных созданным в ленте образом будущего царя, который, по их мнению, не соответствует образу канонизированного церковью Николая II.

Режиссер фильма неоднократно выражал удивление тем фактом, что ажиотаж разгорелся вокруг фильма, который еще не вышел на экраны. Министр культуры Владимир Мединский заявлял, что возмущен нагнетаемой вокруг картины истерией. Он попросил министра внутренних дел обеспечить порядок во время показа фильма.