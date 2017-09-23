В Архангельской области машина с 6 пассажирами упала в реку, двое погибли

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Машина, в которой находились шесть пассажиров, упала в реку в Архангельской области, двое детей погибли, одного мужчину ищут, сообщила региональное управление МВД РФ в субботу.

ДТП произошло около 17.30 по направлению к поселку Катунино в районе пересечения проезжей части с лесной речкой. За рулем Renault Logan был 27-летний водитель.

"В момент аварии в машине находилось шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Двое детей скончались на месте происшествия, еще один из пассажиров – мужчина 1994 года рождения пока не найден", — говорится в сообщении.