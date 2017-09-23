Соратники Удальцова рассказали, сколько он пробудет в полиции

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов задержан в субботу в ходе несогласованной акции на Страстном бульваре в Москве; он останется в полиции до понедельника, говорится в аккаунте Удальцова в сети микроблогов Twitter.

"Оформили по статье 20.2 КоАП РФ, материалы будут переданы в суд. Сергей Удальцов с протоколом не согласен, будет оспаривать задержание в суде… Удальцова оставляют до суда (до понедельника) в ОВД Тверское", — отмечается в сообщении.

Статья 20.2 КоАП предполагает наказание за "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания".

Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.