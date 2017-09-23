СК возбудил дело после ДТП в Калининграде, в котором погибли семь человек

Последствия ДТП на 30-м километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в районе поворота на поселок Солдатово. 22 сентября 2017

Последствия ДТП на 30-м километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в районе поворота на поселок Солдатово. 22 сентября 2017

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Калининграде, в котором погибли семь человек, сообщила в субботу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Авария с участием пассажирского микроавтобуса и внедорожника произошла у населенного пункта Солдатово Гвардейского городского округа в пятницу вечером. По предварительным данным, водитель внедорожника выехал на встречную полосу на участке дороги, где велись ремонтные работы, из-за чего произошло лобовое столкновение автотранспорта. Погибли семь человек, девять находятся в больницах. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя внедорожника, 34-летнего жителя Калининградской области, он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сказала она.

По данным Петренко, пассажиры микроавтобуса располагались в креслах, по большей части не оборудованных ремнями безопасности. Она уточнила, что несовершеннолетних среди травмированных и погибших нет.

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"Кроме того, председатель Следственного комитета поручил инициировать вопрос о передаче в свое производство материалов уголовного дела по факту нарушений правил дорожного движения, возбужденного органами МВД", — добавила Петренко.

Следователи провели дополнительный осмотр микроавтобуса, в ближайшее время запланировано проведение следственных действий с потерпевшими.

Прокуратура Калининградской области начала проверку информации о том, что перевозка пассажиров осуществлялся перевозчиком, не имевшим лицензии на этот вид деятельности. В СК сообщили, что, по предварительным данным, в салоне находилось не менее 15 пассажиров при максимально допустимом количестве восемь человек. Региональные власти инициируют дополнительные проверки автоперевозчиков.