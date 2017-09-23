Уральский "телефонный террорист" рассказал, зачем "минировал" здания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Пьяного мужчину задержали на Среднем Урале по подозрению в ложном сообщении о минировании здания, он заявил, что хотел таким образом "проверить" реакцию силовиков, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
5.5%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.8%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.1%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.6%Ничего не слышал(а) об эвакуации
"Сыщики уголовного розыска по горячим следам установили личность звонившего, а вскоре и задержали. Им оказался неработающий местный житель 1992 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в дежурную часть, где после протрезвления, как и положено, опросили. Гражданин сознался в содеянном, пояснив, что звонок в полицию совершил якобы с целью проверить, как реагируют силовики на подобные сигналы", — отметил Горелых.
Всего с начала последней волны телефонного терроризма в России эвакуировали около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
*Террористическая организация, запрещена в России