Уральский "телефонный террорист" рассказал, зачем "минировал" здания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Пьяного мужчину задержали на Среднем Урале по подозрению в ложном сообщении о минировании здания, он заявил, что хотел таким образом "проверить" реакцию силовиков, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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По его данным, накануне в ОВД Сухого Лога обратился неизвестный, который заявил о минировании здания в селе Светлом. На место выехали полицейские, но ничего опасного не нашли.

"Сыщики уголовного розыска по горячим следам установили личность звонившего, а вскоре и задержали. Им оказался неработающий местный житель 1992 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в дежурную часть, где после протрезвления, как и положено, опросили. Гражданин сознался в содеянном, пояснив, что звонок в полицию совершил якобы с целью проверить, как реагируют силовики на подобные сигналы", — отметил Горелых.

Он добавил, что подразделение дознания ОМВД по городу Сухой Лог возбудило уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. С подозреваемого взято обязательство о явке.

Всего с начала последней волны телефонного терроризма в России эвакуировали около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд непосредственных звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск. О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Террористическая организация, запрещена в России