Глава СК поручил проконтролировать дела о преступлениях против детей

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать доследственные проверки и уголовные дела, открытые после публикаций СМИ, в которых указывалось на нарушения в адрес детей, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В рамках проверок и возбужденных уголовных дел следствием будут изучены все изложенные в материалах СМИ сведения и дана объективная правовая оценка действиям (бездействию) ответственных за произошедшее лиц. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить полноту проведенных по данным фактам, озвученным в СМИ, мероприятий и следственных действий, доложить ход и результаты проверок и расследования уголовных дел. Все они поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", — сказала Петренко.

Так, по ее словам, речь идет о программе на федеральном канале, в которой обсуждалась резонансная история, когда в Москве проезжающая мимо девушка сняла видео, на котором пожилой мужчина якобы записывает на камеру маленькую полуобнаженную девочку. По факту использования ребенка в целях изготовления порнографических материалов ГСУ СКР по городу Москве расследуется уголовное дело.

Также это касается телевизионного сюжета об избиении школьницы сверстницей в Приморском крае. По утверждению журналистов, драка произошла, потому что девочки "не поделили" молодого человека. По этому случаю региональное следственное управление СКР инициировало передачу материалов проверки из органов полиции. Кроме этого, как рассказала Петренко, аналогичная информация об избиении девушки была распространена в соцсетях на этой неделе. Было опубликовано видео, на котором школьница жестоко избивает сверстницу в Ленинградской области. По данному факту также возбуждено и расследуется уголовное дело.

Помимо этого, будет изучена информация, которая появилась в СМИ, о том, что после урока физкультуры в Ульяновской области умер 14-летний школьник. По данным журналистов, несмотря на инвалидность, ребенок посещал занятия. По данному факту также организована проверка.

Еще одна история, как сообщила Петренко, связана с новостным сюжетом на федеральном канале, в котором говорилось, что в одном из районов Татарстана директор школы организовала поборы с родителей учеников. В СМИ говорится, что в бюджет на питание школьников заложили мизерную сумму, и директор просила родителей за каждого обучающегося ребенка сдавать по 16 килограммов картофеля в школьную столовую. По результатам изучения всех данных, озвученных в сюжете, при условии выявления признаков преступления Бастрыкин поручил принять обоснованное процессуальное решение.