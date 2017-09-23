Глава СК поручил проконтролировать дела о преступлениях против детей

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать доследственные проверки и уголовные дела, открытые после публикаций СМИ, в которых указывалось на нарушения в адрес детей, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Так, по ее словам, речь идет о программе на федеральном канале, в которой обсуждалась резонансная история, когда в Москве проезжающая мимо девушка сняла видео, на котором пожилой мужчина якобы записывает на камеру маленькую полуобнаженную девочку. По факту использования ребенка в целях изготовления порнографических материалов ГСУ СКР по городу Москве расследуется уголовное дело.
Помимо этого, будет изучена информация, которая появилась в СМИ, о том, что после урока физкультуры в Ульяновской области умер 14-летний школьник. По данным журналистов, несмотря на инвалидность, ребенок посещал занятия. По данному факту также организована проверка.
Еще одна история, как сообщила Петренко, связана с новостным сюжетом на федеральном канале, в котором говорилось, что в одном из районов Татарстана директор школы организовала поборы с родителей учеников. В СМИ говорится, что в бюджет на питание школьников заложили мизерную сумму, и директор просила родителей за каждого обучающегося ребенка сдавать по 16 килограммов картофеля в школьную столовую. По результатам изучения всех данных, озвученных в сюжете, при условии выявления признаков преступления Бастрыкин поручил принять обоснованное процессуальное решение.