СК проверяет информацию об избиении девочки на крыше школы в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Следователи проводят проверку по информации в СМИ об избиении школьницы на крыше школы в Приморье, сообщает краевое СУСК РФ.

Местные СМИ в субботу разместили видео, на котором школьница хватает другую за волосы и бежит с ней по крыше, после она бьет ее по лицу и голове.

"По сообщению в СМИ указанной информации следственное управление СК РФ по Приморскому краю проводит доследственную проверку в порядке ст. 144, ст. 145 УПК РФ. Следователи устанавливают личности несовершеннолетих и обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На этой неделе это уже не первый инцидент с избиением школьницы в Приморье. В понедельник местные СМИ опубликовали видео, на котором видно, как девочка в школьной форме толкает, а потом бьет ногами и руками другую школьницу. Потерпевшая закрывается руками, а после убегает. Из видео неизвестные сделали музыкальный ролик. Полиция и следователи начали проверку. В отношении родителей школьницы, ударившей сверстницу, составлен административный протокол.