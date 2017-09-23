Источник: лидера "Христианского государства" задержали по новому делу

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Лидер организации "Христианское государство" Александр Калинин вновь задержан, но в рамках уже другого уголовного дела, возбужденного в связи с давлением на кинотеатры и показом фильма "Матильда", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила журналистам, что следствие предъявило обвинения трем из четырех подозреваемых в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссёра Алексея Учителя. Четвертым подозреваемым является как раз Калинин, который до этого задерживался только для опроса и был отпущен.

"Калинин оставался задержанным в рамках уголовного дела о поджоге автомобилей (у офиса адвоката Добрынина). Сегодня у него должен был истечь срок задержания (48 часов согласно 91 статье УПК РФ), но в рамках нового уголовного дела его задержали еще раз", — сказал собеседник агентства.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в свою очередь подтвердила, что по возбужденному уголовному делу задержан руководитель одной из организаций, не уточнив его имени.