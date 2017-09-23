В ЯНАО проводят проверку после смерти младенца на борту самолета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сен — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по ЯНАО проводит проверку в связи со смертью младенца на борту самолета, экстренно севшего в Салехарде, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Вечером в пятницу в Салехарде совершил вынужденную посадку самолет, который следовал из Анадыря в Москву. На борту находился новорожденный ребенок. По информации источника агентства, ребенок вместе с матерью направлялся в Москву на лечение, однако в полете младенцу стало плохо. Ямальским медикам на земле не удалось спасти жизнь ребенка.

"По данному факту проводится доследственная проверка. Решение будет принято по ее результатам", — отметили в следственном управлении.

По информации региональных СМИ, ребенок сразу после рождения был направлен на экстренную операцию из Анадыря в Москву в связи с большим дефектом брюшной полости.