Более 420 тысяч человек эвакуировали за 10 дней из-за ложного минирования

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Общее число эвакуированных с 12 сентября в РФ после анонимных сообщений о "минировании" достигло порядка 420 тысяч человек, эвакуация проводилась более чем с 1,1 тысячи объектов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"По уточненным данным, массовая эвакуация после звонков с угрозами уже затронула примерно 420 тысяч человек. Эвакуация проводилась более чем с 1100 объектов", — сказал представитель экстренных служб.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.
В середине сентября источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство"* По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.
О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
*Террористическая организация, запрещена в России