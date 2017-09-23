Более 420 тысяч человек эвакуировали за 10 дней из-за ложного минирования

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Общее число эвакуированных с 12 сентября в РФ после анонимных сообщений о "минировании" достигло порядка 420 тысяч человек, эвакуация проводилась более чем с 1,1 тысячи объектов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что около 25 тысяч человек эвакуировали в пятницу в четырех городах РФ, в том числе в Москве, после сообщений об угрозе взрывов почти в 90 в зданиях.

"По уточненным данным, массовая эвакуация после звонков с угрозами уже затронула примерно 420 тысяч человек. Эвакуация проводилась более чем с 1100 объектов", — сказал представитель экстренных служб.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

В середине сентября источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство"* По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Террористическая организация, запрещена в России