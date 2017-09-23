РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Следствие назначит экспертизу ДНК найденного в Волгоградской области тела девочки, если будут сомнения в его принадлежности пропавшей неделю назад пятилетней Соне, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
"В данный момент назначены все необходимые экспертизы и исследования. Если потребуется назначить экспертизу ДНК, то она будет назначена, но у следствия и у полицейских нет сомнения, что на месте обнаружено тело именно пропавшего ребенка. Также есть показания, данные задержанным, что найденное тело принадлежит пропавшей Софье", — пояснил Корнаухов.
"Отец и мать настаивали на опознании. С учетом того, что мать все-таки кормящая — кормит грудью пятимесячного ребенка, только отцу дали возможность опознать вещи, обнаруженные на месте преступления. Отец опознал их как вещи, принадлежавшие их пропавшей дочери. Тело опознавать весьма затруднительно", — подчеркнул Корнаухов.
Следователи полагают, что 15 сентября 2017 года подозреваемый смог заманить девочку, поскольку был с ней знаком. Бдительный пенсионер, который помог правоохранителям задержать подозреваемого в убийстве девочки, получит 1 миллион рублей.