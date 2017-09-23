РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Следствие назначит экспертизу ДНК найденного в Волгоградской области тела девочки, если будут сомнения в его принадлежности пропавшей неделю назад пятилетней Соне, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

Вечером 15 сентября девочка не вернулась домой после прогулки на детской площадке в городе Калач-на-Дону. По данным СК, тело ребенка было обнаружено 22 сентября в хозяйственной постройке рядом с гаражным боксом. По подозрению в убийстве задержан 55-летний владелец строения — дедушка подруги убитой девочки. Он уже признал свою вину.

"В данный момент назначены все необходимые экспертизы и исследования. Если потребуется назначить экспертизу ДНК, то она будет назначена, но у следствия и у полицейских нет сомнения, что на месте обнаружено тело именно пропавшего ребенка. Также есть показания, данные задержанным, что найденное тело принадлежит пропавшей Софье", — пояснил Корнаухов.

Он добавил, что родители пропавшей под Волгоградом девочки были не уверены в том, что найденное тело принадлежит их дочери, и настаивали на опознании. Позже отец пропавшего ребенка опознал, что обнаруженные на месте преступления вещи принадлежали его дочери.

"Отец и мать настаивали на опознании. С учетом того, что мать все-таки кормящая — кормит грудью пятимесячного ребенка, только отцу дали возможность опознать вещи, обнаруженные на месте преступления. Отец опознал их как вещи, принадлежавшие их пропавшей дочери. Тело опознавать весьма затруднительно", — подчеркнул Корнаухов.

К поиску ребенка были приложены беспрецедентные усилия — в розыскных мероприятиях принимали участие свыше 300 человек, а также беспилотная авиация. Правоохранители, волонтеры, местные жители и родственники девочки прочесали местность, осмотрели все гаражные боксы и провели поквартирный обход.

Следователи полагают, что 15 сентября 2017 года подозреваемый смог заманить девочку, поскольку был с ней знаком. Бдительный пенсионер, который помог правоохранителям задержать подозреваемого в убийстве девочки, получит 1 миллион рублей.