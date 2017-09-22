В Ростове-на-Дону локализовали пожар в районе Соловьиной рощи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Пожар в районе Соловьиной рощи в Октябрьском районе Ростова-на-Дону локализован на площади в 10 га, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ростовской области.

По информации источника агентства в экстренных службах, лесопарковая зона загорелась в Октябрьском районе в пятницу вечером на площади 3 тысячи квадратных метров с последующим переходом огня на три хозяйственных постройки.

"В 19:25 по мск объявлена локализация пожара на площади в 10 гектар" —, пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что угрозы садовому товариществу "Соловьиная роща" нет. Пожар начался с сухой травы, а потом перекинулся на дачные дома. Информации о погибших и пострадавших нет. От пожара пострадали два нежилых дачных дома и складское помещение цеха по производству пластиковых окон.

Для ликвидации пожара от МЧС привлечены более 70 человек личного состава и более 20 единиц техники. К тушению также привлечен пожарный поезд, решается вопрос о привлечении авиации. Пожар уничтожил 10 га сухой травы. Сильный ветер осложняет работу пожарных.