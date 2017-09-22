Путин: СК успешно решает задачи по расследованию особо опасных преступлений

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного комитета России с 10-летием со дня образования ведомства, заявив, что они успешно решают задачи по расследованию особо опасных преступлений.

В своём видеообращении президент отметил, что традиции органов предварительного следствия закладывались еще в петровскую эпоху более трех веков назад, когда были учреждены майорские следственные канцелярии.

"И в наши дни каждому, кто выбрал для себя эту стезю, предъявляются самые высокие требования. Здесь нужны честность, профессиональная хватка и проницательность. И, конечно, глубокие твердые юридические знания. Следственный комитет России успешно решает крайне важные задачи по расследованию особо опасных преступлений. Вносит ощутимый вклад в борьбу с криминалом, коррупцией, в дело защиты прав граждан", — сказал Путин.

Как рассказала журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко, 2017 год – юбилейный в истории ведомства: в этом году исполняется 10 лет со дня образования современного Следственного комитета, а также 300 лет с момента подписания Петром I типового наказа об учреждении системы следственных канцелярий.

"За 10 лет существования Следственного комитета расследовано более 1 миллиона уголовных дел, среди которых столь важные направления, как борьба с коррупцией, защита прав детей и других социально незащищенных категорий граждан, расследование резонансных происшествий, техногенных катастроф, множества других тяжких и особо тяжких преступлений", — сообщила Петренко.

В пятницу в Центральном академическом театре Российской Армии прошло торжественное мероприятие по случаю юбилейных дат, на котором присутствовали и международные делегации в составе глав и представителей следственных комитетов Армении и Белоруссии, с которыми СК России на протяжении нескольких лет тесно сотрудничает в правовой плоскости. Среди гостей были и представители других иностранных государств, в числе которых генпрокурор и посол Азербайджана, начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры Казахстана.