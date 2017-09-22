Угроза взрыва в ТЦ "Авентура" в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 22 сен — РИА Недвижимость. Угроза взрыва в торговом центре "Авентура" на юге Москвы по итогам работы правоохранительных органов не подтвердилась, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Capital Group.

Ранее сообщалось об эвакуации из торгового центра 4 тысяч человек после поступившего в пятницу звонка о минировании.

В пятницу источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что правоохранители в Москве проверяют сразу шесть торговых центров после анонимных звонков о минировании. По словам источника, звонки об угрозе взрыва поступили в адрес торговых центров: "Семеновский", "Новомосковский", "Авентура", "Новоясеневский", "Алтуфьевский" и "Варшавский.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране уже подверглись более тысячи крупных объектов, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.