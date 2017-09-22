В Ростове-на-Дону загорелся лесопарк на площади трех тысяч "квадратов"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Лесопарковая зона загорелась в Октябрьском районе Ростова-на-Дону в пятницу вечером на площади 3 тысячи квадратных метров с последующим переходом огня на три хозяйственных постройки. На тушение пожара вылетели два вертолета Ми-8, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Сухая растительность горит на площади 3 тысячи квадратных метров в лесопарковой зоне Октябрьского района. По предварительным данным, огонь перешел на три хозяйственные постройки", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства возгорания выясняются.