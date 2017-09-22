Из торгового центра "Авентура" на юге Москвы эвакуировали 4 тысячи человек

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Из торгового центра "Авентура" на юге Москвы после поступившего в пятницу звонка о минировании эвакуировали 4 тысячи человек, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании Capital Group, владеющей центром.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что правоохранители в Москве проверяют сразу шесть торговых центров после анонимных звонков о минировании. По словам источника, в пятницу звонки об угрозе взрыва поступили в адрес торговых центров: "Семеновский", "Новомосковский", "Авентура", "Новоясеневский", "Алтуфьевский" и "Варшавский.

"После звонка об угрозе минирования все посетители и сотрудники торгового центра, более 4 тысяч человек были экстренно эвакуированы в течение 10 минут", — рассказали в Capital Group.

По словам представителя компании, сейчас правоохранительные органы ведут проверку всех помещений торгового центра.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране уже подверглись более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

Только накануне в восьми городах России из 47 объектов с массовым пребыванием людей были эвакуированы более 15 тысяч человек. В Москве в четверг поступили сообщения о "минировании" 12 управ, а также центрального офиса компании "Яндекс".