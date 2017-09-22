В Люберцах эвакуировали ТЦ после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Торговый центр "Выходной" эвакуировали в подмосковных Люберцах из-за сообщения о "минировании" здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского округа со ссылкой на слова главы округа Владимира Ружицкого.

"Поступило сообщение, что в торговом центре "Выходной" заложена бомба. Буквально 20 минут назад закончилась полная эвакуация людей, сейчас на месте работает оперативно-следственная группа, стянуты все оперативные службы… Идет работа по обследованию здания", — сказал Ружицкий.

© РИА Новости / Александр Гальперин Перейти в фотобанк Более 15 тысяч человек эвакуировали за сутки из-за звонков о бомбах Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране уже подверглись более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство*". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.