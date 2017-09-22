Роспотребнадзор выявил нарушения в 84 "Кофе Хаузах" в Москве

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Столичное управление Роспотребнадзора проверило 84 кафе "Кофе Хауз", во всех них были выявлены нарушения, вынесены постановления о штрафах на общую сумму свыше 6,4 миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.

"Проверено 84 кафе "Кофе Хауз" в восьми административных округах города Москвы. Во всех проверенных предприятиях выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства в сфере защиты прав потребителей, требований технических регламентов", — говорится в сообщении.

В частности, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений отмечено в 18 кафе. Система вентиляции помещений в 35 кафе не отвечала требованиям санитарных норм и правил, а не соблюдались требования к подключению моечных ванн к системе канализации в 48 кафе. Кроме того, не принимаются меры по предотвращению проникновения грызунов и насекомых в двух кафе. Сообщается также, что у сотрудников в медицинских книжках отсутствовали данные о вакцинации против вирусного гепатита А, дизентерии Зонне в 23 кафе.

Таким образом, в связи с выявленными нарушениями было составлено 206 протоколов об административном правонарушении по 15 статьям административного кодекса РФ. Вынесено 206 постановлений об административных правонарушениях о назначении наказания в виде штрафа, сумма штрафа — более 6,4 миллиона рублей.

Сети кофеен даны предписания об устранении нарушений санитарных требований, об устранении нарушений требований техрегламентов, а также о прекращении нарушений прав потребителей.