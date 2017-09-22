Правительство Ульяновской области эвакуировали после звонка о "минировании"

САРАТОВ, 22 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сотрудников и посетителей эвакуировали из здания правительства Ульяновской области в пятницу после звонка о "минировании", сообщение оказалось ложным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Антон Грищенко.

По его словам, здание правительства было эвакуировано, но информация не подтвердилась. "Было (эвакуировано), но уже обратно запустили всех, не подтвердилась информация", — сказал собеседник агентства.

Грищенко добавил, что информации о числе эвакуированных из здания людей пока нет.

По его словам, также поступала информация об эвакуации в пятницу администрации Ульяновска и администрации Заволжского района города.

Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране уже подверглись более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.