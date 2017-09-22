Под Волгоградом осматривают здание, где нашли убитую девочку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Следователи и полицейские осматривают хозяйственную постройку, где в пятницу была найдена убитой пропавшая в Волгоградской области пятилетняя девочка, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по области Антон Корнаухов.

Вечером 15 сентября девочка не вернулась домой после прогулки на детской площадке в городе Калач-на-Дону. Тело ребенка было обнаружено 22 сентября в хозяйственной постройке рядом с гаражным боксом. По подозрению в убийстве задержан 55-летний владелец строения, с ним уже проводятся следственные действия.

"Сейчас осматривается место преступления — гараж и пристройка к гаражу, где было обнаружено тело. На месте работают совместно следственно-оперативные группы СК и МВД. На месте находятся руководители СУ СКР по Волгоградской области и ГУ МВД России по Волгоградской области Михаил Музраев и Александр Кравченко. Подозреваемый доставлен в отдел полиции", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подозреваемый является предпринимателем, имеет в собственности автомобиль Ford Transit. В данный момент машина осматривается. Восстанавливается вся хронология событий от момента пропажи девочки — устанавливаются все передвижения подозреваемого в течение последней недели.

Следователями устанавливается мотив расправы и другие обстоятельства. Как сообщал представитель управления СК, тело девочки было найдено в хозпостройке в квартале от ее места жительства. В убийстве девочки подозревается дедушка ее подруги.